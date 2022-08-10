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    • Memur
    • 10.08.2022 10:32
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    • 10.08.2022 10:33
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    pa.edu.tr PMYO ÖN başvuru sonuçları sorgula! PA fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

    PMYO başvuruları tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Adaylar bazı konular hakkında detayları merak etmeye başladı. Peki, PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? PMYO 2022 fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar

    takvim.com.tr
    pa.edu.tr PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? PMYO 2022 fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatlar ne zaman yapılacak? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. PMYO başvuruları tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, "PMYO mülakatları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar!

    POLİS AKADEMİSİ'NE KAÇ BİN ÖĞRENCİ ALINACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atama işlemleri tamamlanacak.

    PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    05 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan ön başvuruların sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

    Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir. 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

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    PMYO BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.

        POLİS AKADEMİSİ SINAV AŞAMALARI NASIL İLERLEYECEK?

        Adaylar, PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

        Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

        İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.

        POLİS AKADEMİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLACAK?

        Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayımanacak ve adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

        2022 POLİS AKADEMİSİ - PMYO SINAVLARI NE ZAMAN?

        Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri de açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.

        2022-2023 PMYO 2500 polis alımı sınav tarihleri ve başvuru sonuçlarına dair yapılacak açıklamaların akabinde sınav tarihleri haberimizde yer alacak.
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        Haberler Memur pa.edu.tr PMYO ÖN başvuru sonuçları sorgula! PA fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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