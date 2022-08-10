pa.edu.tr PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PA fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? PMYO 2022 fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatlar ne zaman yapılacak? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. PMYO başvuruları tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, "PMYO mülakatları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar!
POLİS AKADEMİSİ'NE KAÇ BİN ÖĞRENCİ ALINACAK?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atama işlemleri tamamlanacak.
PMYO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PMYO başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz bir açıklama yapılmadı.
5 Ağustos 2022 tarihinde sona eren başvuruların ne zaman belli olacağına dair yapılacak resmi açıklamaların akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.
PMYO BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.