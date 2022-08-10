pa.edu.tr PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PA fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

POLİS AKADEMİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLACAK?

Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayımanacak ve adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

2022 POLİS AKADEMİSİ - PMYO SINAVLARI NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri de açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.

2022-2023 PMYO 2500 polis alımı sınav tarihleri ve başvuru sonuçlarına dair yapılacak açıklamaların akabinde sınav tarihleri haberimizde yer alacak.