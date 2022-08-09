Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar, İŞKUR GSB başvuru ekranı ve başvuru şartları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2022 yılında GSB bünyesine binlerce sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri netleşirken kadro dağımı ve kontenjanlar da yayımlandı. Peki GSB sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İŞKUR GSB başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
GSB BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden yapacak. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
👉İŞKUR GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI VE KONTENJANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak alımlarda kadro dağımı ve kontenjanlar şöyle;
👉767 sürekli temizlik işçisi
👉144 engelli sürekli temizlik işçisi
👉106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi