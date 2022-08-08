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    • Memur
    • 08.08.2022 13:13
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    • 08.08.2022 13:13
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    İŞKUR GSB personel alımı başvuru EKRANI! esube.iskur.gov.tr: GSB 1.017 temizlikçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB kura çekim ne zaman?

    İŞKUR GSB personel alımı için sabah saatlerinden itibaren aramalar hız kazandı. GSB tarafından yapılan duyuruda 1.017 işçi alımı yapılacağı belirtilmişti. Başvurular bugünden itibaren başladı. Müracaatlar, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden yapılacak. Peki, esube.iskur.gov.tr: GSB 1.017 temizlikçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB kura çekim ne zaman? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    İŞKUR GSB personel alımı başvuru EKRANI!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alımı başvuru şartları hakkında aramalar hız kazandı. İŞKUR üzerinden alınacak olan GSB Temizlik Görevlisi başvuruları bugün alınmaya başlandı. Peki, esube.iskur.gov.tr: GSB 1.017 temizlikçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB kura çekim ne zaman? İşte merak edilenler haberimizde!

    GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden yapılacak. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

    Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek.

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    GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

    b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

    c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

        d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

        f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

        g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

        i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

        j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

        k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

        l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

        m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak.

        n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak.

        Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

        a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

        Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (12 Ağustos 2022) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

        Adayların başvurularının, başvuru yaptığı pozisyon ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir.

        KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dahil olacak nihai listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

        İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacaktır.

        Temizlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

        a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

        b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

        SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

        Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafınadn belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.

        Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

        Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

        a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)
        b) Genel kültür, (40 puan)
        c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
        d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)

        konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

        Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

        Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
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        Haberler Memur İŞKUR GSB personel alımı başvuru EKRANI! esube.iskur.gov.tr: GSB 1.017 temizlikçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB kura çekim ne zaman?
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