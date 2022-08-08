İŞKUR GSB personel alımı başvuru EKRANI! esube.iskur.gov.tr: GSB 1.017 temizlikçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB kura çekim ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alımı başvuru şartları hakkında aramalar hız kazandı. İŞKUR üzerinden alınacak olan GSB Temizlik Görevlisi başvuruları bugün alınmaya başlandı. Peki, esube.iskur.gov.tr: GSB 1.017 temizlikçi alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB kura çekim ne zaman? İşte merak edilenler haberimizde!
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden yapılacak. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecek.
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GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).