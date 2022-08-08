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    • Memur
    • 08.08.2022 08:00
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    • 08.08.2022 08:00
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    BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATI NE ZAMAN? 2022 1. dönem Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nerede, nasıl yapılıyor? 10 katı kuralı nedir?

    Son dakika bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı. Gözler bu kez fiziki yeterlilik sınavında. Peki Bekçilik spor mülakatı ne zaman? 2022 1. dönem Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nerede, nasıl yapılıyor? 10 katı kuralı nedir? Bekçilik itiraz dilekçesi nasıl yazılır? Bekçilik sınavı iptal mi?

    BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATI NE ZAMAN?

    Bekçilik spor mülakatı ne zaman? 2022 1. dönem Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nerede, nasıl yapılıyor? 10 katı kuralı nedir? Bekçilik itiraz dilekçesi nasıl yazılır? soruları binlerce aday tarafından araştırılıyor. Son dakika haberine göre 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı. 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları .www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilecek. İşte detaylar...

    5 AĞUSTOS 20222 BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Son dakika bekçilik sınav sonuçları duyurular... 2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanDI.

    👉MEB BEKÇİLİK SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    👉POLİS AKADEMİSİ BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

    Bekçilik sınav sonuçları yukarıdaki linklerden ve e devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

    👉E- DEVLET BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        BEKÇİLİK SINAVI BARAJI KAÇ?

        • Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek.
        • Her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecek
        • Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

        SPOR MÜLAKATI NE ZAMAN? FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI...

        Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

        Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

        a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

        c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

        Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

        10 KATI KURALI NEDİR?
        Bekçilik yazılı sınavında sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanacak ve Kontenjanın 10 katı aday sınava devam edebilecek.

        Her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Parkuru Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

        Ör: İstanbul'da 750 bekçi alımı yapılacak yazılı sınavda ilk 7500 e giren adaylar sınava devam edip bekçi fiziki yeterlilik parkuruna katılım sağlayabilecekler.

        Daha önceki alımlarda taban puan olan 50 puanı geçen adayların tamamı bir sonraki aşamalar olan parkur ve mülakat aşamasına katılabiliyordu.
        Şu an ki sistemde yazılı sınav sonucunda oluşan puan en yüksekten başlanarak sıralanıp her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacak.

        Ör: İstanbul 700 bekçi alımı yapılacak, Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavına Girmeye 7.000 aday Hak Kazanacak.
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        Haberler Memur BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATI NE ZAMAN? 2022 1. dönem Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nerede, nasıl yapılıyor? 10 katı kuralı nedir?
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