ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ TARİHLERİ 2022! MEBBİS mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu! Eş durumu başvuru nasıl yapılır?

MEBBİS mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu binlerce öğretmenin gündeminde yer alıyor. Eş durumu gibi nedenlerle tayin isteyen öğretmenler bugün itibariyle başvuruda bulunabilecek. Peki Eş durumu başvuru nasıl yapılır? MEBBİS mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu ve ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ TARİHLERİ 2022 haberimizde!
ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ NE ZAMAN?
Mazerete bağlı tayin başvuruları 5 Ağustos'ta başladı. Öğretmenler 11 Ağustos saat 16.00'ya kadar başvuru işlemlerini yapabilecek.
Öte yandan tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
Tayin başvurularının sonuçları da 23 Ağustos'ta açıklanacak. Son olarak tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustos'tan itibaren yapılacak.
KİMLER MAZERETE BAĞLI TAYİN BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar da mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.