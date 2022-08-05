ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ TARİHLERİ 2022! MEBBİS mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu! Eş durumu başvuru nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ NE ZAMAN?

Mazerete bağlı tayin başvuruları 5 Ağustos'ta başladı. Öğretmenler 11 Ağustos saat 16.00'ya kadar başvuru işlemlerini yapabilecek.

Öte yandan tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Tayin başvurularının sonuçları da 23 Ağustos'ta açıklanacak. Son olarak tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 24 Ağustos'tan itibaren yapılacak.