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    • Memur
    • 05.08.2022 09:26
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    • 05.08.2022 09:26
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    GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar! İŞKUR GSB başvuru ekranı

    Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Yapılan açıklamada başvuru tarihleri de belirtildi. Buna göre GSB personel alımı başvuruları 8 Ağustos'ta başlıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar ve İŞKUR GSB başvuru ekranı...

    GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar, İŞKUR GSB başvuru ekranı ve başvuru şartları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2022 yılında GSB bünyesine binlerce sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri netleşirken kadro dağımı ve kontenjanlar da yayımlandı. Peki GSB sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İŞKUR GSB başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

    GSB BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden yapacak. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

    👉İŞKUR GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

    GSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

    Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak alımlarda kadro dağımı ve kontenjanlar şöyle;

    👉767 sürekli temizlik işçisi

    👉144 engelli sürekli temizlik işçisi

    👉106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi

        KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

        2022 1017 İŞÇİ ALIMI GSB SÖZLÜ SINAV TARİHİ!

        Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
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        Haberler Memur GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar! İŞKUR GSB başvuru ekranı
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