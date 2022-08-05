GSB sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar! İŞKUR GSB başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alımı il il kontenjanlar, İŞKUR GSB başvuru ekranı ve başvuru şartları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2022 yılında GSB bünyesine binlerce sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri netleşirken kadro dağımı ve kontenjanlar da yayımlandı. Peki GSB sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İŞKUR GSB başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...