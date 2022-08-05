5 AĞUSTOS BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? www.meb.gov.tr MEB EGM PAEM 1. dönem Bekçilik sınav sonucu öğrenme ekranı!

5 AĞUSTOS BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB, EGM, PA, E-devlet bekçilik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? soruları gündemde yer alıyor. 2022 yılında mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyen binlerce aday bekçilik sınavlarına katıldı. Sonuçlar bugün açıklanıyor. İşte 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları sorgulama ekranı...
5 AĞUSTOS 20222 BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika bekçilik sınav sonuçları duyurular... 2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.
👉MEB BEKÇİLİK SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
👉POLİS AKADEMİSİ BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI
Bekçilik sınav sonuçları yukarıdaki linklerden ve e devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
👉E- DEVLET BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ