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    • Memur
    • 05.08.2022 09:00
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    • 05.08.2022 09:01
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    5 AĞUSTOS BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? www.meb.gov.tr MEB EGM PAEM 1. dönem Bekçilik sınav sonucu öğrenme ekranı!

    www.meb.gov.tr MEB EGM PAEM Bekçilik sınav sonucu öğrenme ekranı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bekçilik sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında '5 AĞUSTOS BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?' sorusunun yanıtını sorguluyor. Bekçilik sonuçları için 3 farklı link bulunuyor. Adaylar istedikleri ekran üzerinden sonuçlarını öğrenebilir. İşte 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları hakkında son dakika gelişmeler...

    5 AĞUSTOS BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    5 AĞUSTOS BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB, EGM, PA, E-devlet bekçilik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? soruları gündemde yer alıyor. 2022 yılında mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyen binlerce aday bekçilik sınavlarına katıldı. Sonuçlar bugün açıklanıyor. İşte 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

    5 AĞUSTOS 20222 BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Son dakika bekçilik sınav sonuçları duyurular... 2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

    👉MEB BEKÇİLİK SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    👉POLİS AKADEMİSİ BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

    Bekçilik sınav sonuçları yukarıdaki linklerden ve e devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

    👉E- DEVLET BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        BEKÇİLİK SINAVI BARAJI KAÇ?

        • Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek.
        • Her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecek
        • Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

        Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

        a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

        c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

        Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
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        Haberler Memur 5 AĞUSTOS BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? www.meb.gov.tr MEB EGM PAEM 1. dönem Bekçilik sınav sonucu öğrenme ekranı!
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