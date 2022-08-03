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    • Memur
    • 03.08.2022 08:33
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    • 03.08.2022 08:33
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    1. dönem Bekçilik A-B-C cevap anahtarı ve soru kitapçığı FULL PDF görüntüleme! 2022 EGM Bekçilik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı tamamlandı. Sınav tek oturumda yapılırken 5 cevap seçeneği yer aldı. Adaylara 100 soru için 120 dakika süre tanındı. Sınava ait soru ve cevapları ve sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki Bekçilik sonuçları açıklandı mı? İşte 1. dönem Bekçilik A-B-C cevap anahtarı ve soru kitapçığı FULL PDF görüntüleme linki...

    2022 EGM Bekçilik sonuçları açıklandı mı?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Adaylar sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ulaşabilecek. Sınava katılan binlerce kişi 2022 EGM Bekçilik sonuçları açıklandı mı? 1. dönem Bekçilik soru ve cevapları yayımlandı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

    2022 EGM BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.

    BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    BEKÇİLİK SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    Bekçilik sınavının soru ve cevaplar ise henüz yayımlanmadı. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den duyurulacaktır.

    Öte yandan 20 Ocak 2021 Tarihinde Yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları şöyle;

    A Kitapçığı İçin Tıklayınız

    B Kitapçığı İçin Tıklayınız

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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        Haberler Memur 1. dönem Bekçilik A-B-C cevap anahtarı ve soru kitapçığı FULL PDF görüntüleme! 2022 EGM Bekçilik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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