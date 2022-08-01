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    • Memur
    • 01.08.2022 15:54
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    • 01.08.2022 15:55
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    MEBBİS iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, neden açıklanmadı? Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı! İL DIŞI İlişik kesme işlemleri...

    İl dışı öğretmen atama sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı saati heyecanla beklerken arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları sorgulama işlemine dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı!

    25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıla dair öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde sonuçların 1 Ağustos'ta açıklanacağı belirtilmişti. Peki, MEB 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEBBİS iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

    MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 25 Temmuz – 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

    Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

        İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI

        Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

        İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

        ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA/TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretmen il dışı atama, tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.
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