MEBBİS iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, neden açıklanmadı? Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı! İL DIŞI İlişik kesme işlemleri...

25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıla dair öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler il dışı öğretmen atama sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimde sonuçların 1 Ağustos'ta açıklanacağı belirtilmişti. Peki, MEB 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEBBİS iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!
MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 25 Temmuz – 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.