2022 EGM Bekçilik sonuçları açıklandı mı? 1. dönem Bekçilik A-B-C cevap anahtarı ve soru kitapçığı FULL PDF görüntüleme!

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Adaylar sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ulaşabilecek. Sınava katılan binlerce kişi 2022 EGM Bekçilik sonuçları açıklandı mı? 1. dönem Bekçilik soru ve cevapları yayımlandı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
2022 EGM BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.
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BEKÇİLİK SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçilik sınavının soru ve cevaplar ise henüz yayımlanmadı. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den duyurulacaktır.
Öte yandan 20 Ocak 2021 Tarihinde Yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları şöyle;