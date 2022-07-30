Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri merak edilip araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 26 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından gözler mülakatlara çevrildi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? ilkatama.meb.gov.tr MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? İşte detaylar!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sözleşmeli öğretmenlerin mülakat yerleri 29 Temmuz'da açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Devlet okullarında öğretmen olarak ataması yapılacak olan kişilerin mülakatları ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.