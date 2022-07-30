2022 EGM Bekçilik sonuçları açıklandı mı? 1. dönem Bekçilik A-B-C cevap anahtarı ve soru kitapçığı FULL PDF görüntüleme!

BEKÇİLİK SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınavının soru ve cevaplar ise henüz yayımlanmadı. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den duyurulacaktır.

Öte yandan 20 Ocak 2021 Tarihinde Yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları şöyle;

A Kitapçığı İçin Tıklayınız

B Kitapçığı İçin Tıklayınız