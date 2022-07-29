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    • Memur
    • 29.07.2022 18:22
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    • 29.07.2022 18:26
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    GİB GUY sınav sonuçları sorgulama ekranı: 29 Temmuz sinav.gib.gov.tr Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları kazananlar isim listesi! GİB mülakat sınavı ne zaman?

    Gelir İdaresi Başkanlığı beklenen duyuruyu yayımladı. Geçtiğimiz günlerde başvuruları alınan Gelir Uzman Yardımcısı alımı için yeni duyuru geldi. Açıklamada, "23 Temmuz 2022 Tarihinde Yazılı Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının Sonuçları Güncellenmiştir." denildi. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    GİB GUY sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    29 Temmuz sinav.gib.gov.tr Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları kazananlar isim listesi açıklandı mı? GİB mülakat sınavı ne zaman? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    GİB SINAV DUYURUSU!

    23 Temmuz 2022 tarihinde yazılı bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin süresi içerisinde yapılan itirazların Sınav Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde; A kitapçığında 99'uncu, B kitapçığında ise aynı soru olan 93'üncü soru iptal edilmiştir. Sınav Kurulunca söz konusu sorular her aday tarafından doğru cevaplanmış kabul edilerek sözlü bölüme katılmaya hak kazanan adayların listesi güncellenmiştir.

    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) daha sonra yayımlanacaktır.

    Adaylar, güncel puanlarını https://sinav.gib.gov.tr internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.

    650 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı'na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuru şartları, başvuru kılavuzunun yayımlanması ile ilan edilecek. Ancak geçtiğimiz yıllarda gelir uzman yardımcısı başvuru şartları şöyleydi;

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

        - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,



        - 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

        - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

        - ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

        - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
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        Haberler Memur GİB GUY sınav sonuçları sorgulama ekranı: 29 Temmuz sinav.gib.gov.tr Gelir Uzman Yardımcılığı sonuçları kazananlar isim listesi! GİB mülakat sınavı ne zaman?
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