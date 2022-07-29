2022 MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ seçimleri ne zaman? Kayıt için gerekli belgeler neler? MSÜ mülakat tarihi! Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. 27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçları açıklanmıştı. Ardından tercih yapan adaylar geçtiğimiz günlerde yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Gözler bu kez kayıt sürecine çevrildi. İnternet arama motorlarında sıklıkla 2022 MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ seçimleri ne zaman? Kayıt için gerekli belgeler neler? soruları araştırılmaya başlandı. İşte Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu MSÜ mülakat tarihi ve diğer detaylar...
MSÜ KAYIT TARİHLERİ 2022
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında,
Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,
Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
MSÜ SEÇİMLERİ NE ZAMAN? MÜLAKAT TARİHLERİ...
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)
3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.