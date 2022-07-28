mebbis.meb.gov.tr İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2022: Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama tayin kontenjanları!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır