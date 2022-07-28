DSİ personel alımı başvuru ekranı! 2022 DSİ işçi alımı İL İL kadro dağılımı ve kontenjanlar! Başvuru şartları neler, tercih sınırı var mı?

DSİ personel alımı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuruları 20 Temmuz'da başlayan Devlet Su İşleri personel alımı kontenjan ve kadro dağılımı açıklandı. Başvurular online ortamda yapılabilecek. Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecek. Peki DSİ personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
DSİ personel alımı başvuruları 20 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59'da kadar yapabilecek.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.
TERCİH SINIRI VAR MI?
Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak