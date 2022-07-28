Bekçilik sınavı 17 Temmuz 2022 yılında Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde düzenlendi. Bugün soru ve cevap anahatarı açıklandı. Bunun üzerine adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sonuçlar ise ağustos ayında açıklanacak. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!