ilkatama.meb.gov.tr MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında aramalar hız kazandı. 18-26 Temmuz tarihleri arasında başvurular tamamlandı şimdi gözler mülakatlara çevrildi. Devlet okullarında öğretmen olarak ataması yapılacak olan kişilerin mülakatları 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? ilkatama.meb.gov.tr MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? İşte merak edilenler!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sözleşmeli öğretmenlerin mülakat yerleri 29 Temmuz'da açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Devlet okullarında öğretmen olarak ataması yapılacak olan kişilerin mülakatları ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.