Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı yatıyor... Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da memur maaşları hesaplara yatmıştı. Gözler şimdi 14 günlük Öğretmen maaş farklarında. Memur ve öğretmenler 14 günlük maaş farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki TEMMUZ 14 günlük Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı hesaplama nasıl yapılır?
TEMMUZ 14 GÜNLÜK ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memurların 14 günlük maaş farkları 18 Temmuz'dan sonra yatacak. Resmi bir açıklama gelmezken Temmuz ayının sonlarına doğru yatması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.