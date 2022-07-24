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    • Memur
    • 24.07.2022 17:28
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    • 24.07.2022 17:28
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    Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 TAKVİMİ! MEB il dışı atama puanları İL İL LİSTESİ! İl dışı tayin başvuru ekranı!

    MEB iller arası yer değiştirme başvuruları alınmaya başlanıyor. 20 il listelendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları tamamlandıktan sonra Ağustos ayında atamalar ilan edilecek. Peki İl dışı tayin başvuru nasıl yapılır? Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 TAKVİMİ yayımlandı mı? MEB il dışı atama puanları ve şartları...

    Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 TAKVİMİ!

    Öğretmen il dışı tayin (atama) başvuru tarihleri açıklandı. Geçtiğimiz günlerde il içi atama sonuçları duyuruldu. Gözler bir süredir il dışı atamalarındaydı. Ve başlıyor... İşte Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 TAKVİMİ ve başvuru detayları!

    MEB İL DIŞI ATAMA NE ZAMAN 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
    2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
    3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

        Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir

        20 İL LİSTESİ

        1 İstanbul
        2 Adıyaman
        3 Ağrı
        4 Ardahan
        5 Batman
        6 Bingöl
        7 Bitlis
        8 Diyarbakır
        9 Erzincan
        10 Erzurum
        11 Gaziantep
        12 Hakkari
        13 Iğdır
        14 Kars
        15 Mardin
        16 Muş
        17 Siirt
        18 Şırnak
        19 Şanlıurfa
        20 Van
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        Haberler Memur Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 TAKVİMİ! MEB il dışı atama puanları İL İL LİSTESİ! İl dışı tayin başvuru ekranı!
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