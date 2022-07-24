Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU 2022: MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama tayin kontenjanları!

İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS il dışı atama kontenjanları nelerdir? Görev yaptıkları ilden başka bir ile tayin olmak isteyen öğretmenlerin başvuracağı il dışı atamalar başlıyor. İllere göre kontenjan listesinin yayımlanıp yayımlanmadığı merak edildi. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılabiliyor. Peki, Öğretmen il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? 2022 MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama tayin kontenjanları nasıl? İşte detaylar!
İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ
Öğretmen il dışı atama başvuru tarihleri: 25 Temmuz- 29 Temmuz (Saat 16.00)
Atamalar: 1 Ağustos 2022
İlişik kesme: 2 Ağustos 2022 itibarıyla
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır