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    • Memur
    • 24.07.2022 08:00
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    • 24.07.2022 08:00
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    Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

    Bekçilik sınavı 17 Temmuz 2022 yılında Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde düzenlendi. Bugün soru ve cevap anahatarı açıklandı. Bunun üzerine adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sonuçlar ise ağustos ayında açıklanacak. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

    Bekçilik sınavı 17 Temmuz 2022 yılında Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde düzenlendi. Bugün soru ve cevap anahatarı açıklandı. Bunun üzerine adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sonuçlar ise ağustos ayında açıklanacak. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

    SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    1- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    2- Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

        3- Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

        4- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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        Haberler Memur Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
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