PMYO 2022 polis alımı başvuru ekranı: pa.edu.tr! PMYO 2 bin 500 polis alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığına (PA) bağlı Polis Meslek Yüksekokullarında (PMYO) öğrenci olmak üzere 2.500 kişilik alım yapılacağı duyuruldu. PMYO'da eğitim gören ve eğitimini sonunda başarı ile tamamlayan adaylar polis memuru olarak atanacak. Yapılan duyuruya göre başvuru şartları arasında lise mezunu olma şartı yer alıyor. Peki PMYO 2022 polis alımı başvuru nasıl yapılır? PMYO 2 bin 500 polis alımı başvuru şartları neler? İşte PMYO 2022 polis alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...
PMYO 2022 POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını kolayca yapabilecek.
PMYO 2.500 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,