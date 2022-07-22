Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı geride kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı. Şimdi ise sınavların sonuçlarına yönelik beklenti arttı. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?