2022 MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ seçimleri ne zaman? Kayıt için gerekli belgeler neler? MSÜ mülakat tarihi! Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;



1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),



2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).



c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

2022 YILINDA MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2020 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına ise 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı. Bu yıl için henüz duyuru gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.