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    • Memur
    • 19.07.2022 01:20
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    • 19.07.2022 06:59
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    TEMMUZ 14 günlük Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı hesaplama

    Öğretmen maaş farklarının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Temmuz zammıyla birlikte milyonlarca çalışanın kazancı arttı. Peki TEMMUZ 14 günlük Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı ne kadar? İşte Öğretmen maaş farkı hesaplama...

    TEMMUZ 14 GÜNLÜK ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı yatıyor... Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da memur maaşları hesaplara yatmıştı. Gözler şimdi 14 günlük Öğretmen maaş farklarında. Memur ve öğretmenler 14 günlük maaş farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki TEMMUZ 14 günlük Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı hesaplama nasıl yapılır?

    TEMMUZ 14 GÜNLÜK ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Memurların 14 günlük maaş farkları 18 Temmuz'dan sonra yatacak. Resmi bir açıklama gelmezken Temmuz ayının sonlarına doğru yatması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

    TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

    BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

    Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

        SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        SSK emekli maaşları için ödemeler,

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

        2022 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

        Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

        En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

        En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

        Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.

        MEMUR TABAN MAAŞLARI

        UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM %41,69

        Memur - 6429 - 9109

        Memur emeklisi - 4289 - 6077

        MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,69

        GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 30222

        ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15852

        MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9711

        ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12282

        KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27644

        BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15815

        POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13752

        UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18862

        HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11833

        MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16209

        TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10105

        PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26027

        ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 15315

        VAİZ 1/4 - 9003 - 12756

        AVUKAT 1/4 - 10934 - 15492

        *Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
        *Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

        MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,69

        Müşteşar (1/1) - 15459 - 21904

        Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19361

        Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7429

        Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7269

        Öğretmen (1/4) - 5275 - 7474

        Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12690

        Polis memuru (8/1) - 5456 - 7731

        Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7266

        Mühendis (1/4) - 6433 - 9115

        Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6343

        Profesör (1/4) - 12238 - 17340

        İmam-hatip - 5275 - 7474

        Avukat (1/4) - 5275 - 7474
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        Haberler Memur TEMMUZ 14 günlük Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı hesaplama
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