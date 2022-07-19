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    • Memur
    • 19.07.2022 09:43
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    • 19.07.2022 09:43
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    MEBBİS Temmuz 2022 il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler neler?

    İl içi ilişik kesme işlemleri ne zaman yapılacak? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 19 Temmuz'da yani bugün il içi atama başvuru sonuçları açıklanacak. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek. Peki, MEBBİS Temmuz 2022 il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler neler? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır 2022?

    İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. İsteğe bağlı olarak tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, 4-8 Temmuz tarihleri arasında gerekli işlemlerini gerçekleştirdi. İl içi atama başvuru sonuçları bugün Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler için şimdi sırada görevden ayrılma işlemleri var. Peki, MEBBİS Temmuz 2022 il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler neler? İşte merak edilenler!

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İl içi Tayin Sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.

    Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

    ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

    MEB ATAMA SONUCU DUYURULAR EKRANI

        ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

        Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

        - Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

        - Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

        a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

        b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

        c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

        Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

        Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

        - Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

        - Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

        - Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

        - Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

        MEB GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ 2022

        1. Okul müdürlüğü tarafından yolluklu veya yolluksuz hazırlanan yukarıda yazılı evrakları alır. (Ayrılma Yazısı hariç)

        2. Personel Nakil Bildirimlerini şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürüne götürerek imza ve mühür işlemlerini tamamlar.

        3. Personel Nakil Bildirimlerini imzalama işlemi için malmüdürlüğüne götürür.

        4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri bölümünde SGK-KBS çıkış işlemini yapar.

        5. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 2 adet personel nakil bildirimi, 2 adet kararname, yolluk varsa 2 adet yolluk bildirimi ve 2 adet aile bildirim formu elden teslim edilir.

        6. Atama bölümünde 1 adet personel nakil bildirimi ve 1 adet kararname ile MEBBİS ve HİTAP çıkış işlemini yapar. Evraklar özlük bölümüne elden teslim edilir.
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        Haberler Memur MEBBİS Temmuz 2022 il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler neler?
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