İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. İsteğe bağlı olarak tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, 4-8 Temmuz tarihleri arasında gerekli işlemlerini gerçekleştirdi. İl içi atama başvuru sonuçları bugün Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler için şimdi sırada görevden ayrılma işlemleri var. Peki, MEBBİS Temmuz 2022 il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler neler? İşte merak edilenler!
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi Tayin Sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.
Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.
ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.