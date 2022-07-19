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    • Memur
    • 19.07.2022 11:14
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    • 19.07.2022 11:15
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    İl içi atama sonuçları açıklayan iller: 19 Temmuz Öğretmen il içi atama sonuç ekranı 2022! personel.meb.gov.tr: MEB il içi tayin sonuçları isim listesi!

    4-8 Temmuz tarihleri arasında alınan öğretmen il içi atama başvurularının değerlendirme süreci sona erdi. Başvuruların hemen ardından sonuçlar için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Peki, 19 Temmuz Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları isim listesine nereden bakılır? İşte İl içi atama sonuçları açıklayan iller...

    takvim.com.tr
    19 Temmuz Öğretmen il içi atama sonuç ekranı 2022! MEB il içi tayin sonuçları isim listesi! İl içi atama sonuçları açıklayan iller...

    İl içi atama sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınan öğretmen il içi atama başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. 2022 yılı il içi tayin sonucu isim listeleri MEB ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, 19 Temmuz Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları isim listesine nereden bakılır? İşte İl içi atama sonuçları açıklayan iller...

    ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Öğretmen il içi atama sonuçları için geri sayım devam ediyor. Daha önce 4-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınan öğretmen il içi atama başvurularının değerlendirme sürecinde sona gelindi. MEB'in güncel takvimine göre öğretmenlerin atama sonuçları 19 Temmuz'da yani salı günü ilan edilecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğretmenler atama sonuçlarını illerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlayacağı listeler üzerinden sorgulayabilecekler.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İl içi Tayin Sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.

    Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

        ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

        MEB ATAMA SONUCU DUYURULAR EKRANI

        İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

        İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME VE ATAMALAR NE ZAMAN?

        İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.

        Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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        Haberler Memur İl içi atama sonuçları açıklayan iller: 19 Temmuz Öğretmen il içi atama sonuç ekranı 2022! personel.meb.gov.tr: MEB il içi tayin sonuçları isim listesi!
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