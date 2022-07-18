İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2022 MEB öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı!

İl içi atama tayin için başvuruda bulunan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 il içi tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İl içi yer değişikliği başvuruları 8 Temmuz'da tamamlandı. Peki İl içi tayinler ne zaman açıklanacak?
İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi tayinler henüz belli olmadı. MEB il içi atama sonuçlarını 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklayacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle gerçekleştirilecek.
2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME MEB DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
TAYİNLER NEYE GÖRE YAPILIYOR?
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.