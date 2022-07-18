Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ücretli öğretmen ek ders ücreti 2022! Ek ders ödemesinden kimler yararlanacak? 7 bin 400 lira...

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 müjde duyurdu. Üniversite öğrencileri-mezunları, doktor ve öğretmenleri ilgilendiriyor. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükseldi. Peki Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ek ders ödemesinden kimler yararlanacak? 7 bin 400 lira...
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Ek ders ücretlerine zam geldi. KYK ve doktorlar hakkında müjde veren Erdoğan, ''Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum.'' dedi.
İşte Erdoğan'ın o açıklaması;
''Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır.''