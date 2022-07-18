Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ücretli öğretmen ek ders ücreti 2022! Ek ders ödemesinden kimler yararlanacak? 7 bin 400 lira...

İşte Erdoğan'ın o açıklaması;

''Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır.''