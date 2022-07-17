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    • Memur
    • 17.07.2022 08:02
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    • 17.07.2022 08:02
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    Geçmiş yıllara ait bekçilik sınav soruları: 2022 bekçilik sınav yeri sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?

    2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçilik sınav yerleri sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Peki 2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!

    2022 bekçilik sınav yeri sorgulama ekranı!

    2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçilik sınav yerleri sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Peki 2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

    BEKÇİLİK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

    Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

        Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

        Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

        Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.
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        Haberler Memur Geçmiş yıllara ait bekçilik sınav soruları: 2022 bekçilik sınav yeri sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?
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