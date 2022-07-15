Öğretmen ve memurlara 14 günlük maaş farkı yatıyor... Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da memur maaşları hesaplara yatmıştı. Gözler şimdi 14 günlük Öğretmen maaş farklarında. Memur ve öğretmenler 14 günlük maaş farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki TEMMUZ 14 günlük Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen maaş farkı ne kadar? Öğretmen maaş farkı hesaplama nasıl yapılır?