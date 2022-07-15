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    • Memur
    • 15.07.2022 00:31
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    • 15.07.2022 06:59
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    BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ nasıl alınır? meb.gov.tr ve E devlet bekçilik sınav yerleri sorgulama ekranı! Bekçilik sınavı kaç soru, kaç dakika?

    3250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için sınav günü yaklaşıyor. EGM PA bekçilik sınav yerleri, e-Devlet ve MEB internet adresi üzerinden erişime açıldı. Başvuruları 28 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında alınan bekçilik sınavı için araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. Peki bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçilik sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte meb.gov.tr ve E devlet bekçilik sınav yerleri sorgulama ekranı

    BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 2022 yılı içerisinde 3250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı gerçekleştirilecek. Adaylar heyecanla sınav gününü bekliyor. Sınav hakkında tüm detaylar belli oldu. azılı sınav; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Peki Bekçilik sınavı kaç soru, kaç dakika? BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ nasıl alınır?

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

    2022 Bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00 itibariyle yapılacak.

    BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    Bekçilik alımı sınav giriş belgeleri MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı.

    BEKÇİLİK ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    E-DEVLET BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

    Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilecek sınav, 17 Temmuz Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda adaylara 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

    Adaylar bekçilik sınavına, sınav giriş belgeleri ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, veya geçerlik süresi devam eden pasaport ile katılabilecekler.

        SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI

        Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

        Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

        Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru

        Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

        Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

        Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru

        BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden yayınlanacak.

        BEKÇİLİK SINAVINA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

        18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

        SINAV İTİRAZI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

        İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

        Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
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        Haberler Memur BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ nasıl alınır? meb.gov.tr ve E devlet bekçilik sınav yerleri sorgulama ekranı! Bekçilik sınavı kaç soru, kaç dakika?
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