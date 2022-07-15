BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ nasıl alınır? meb.gov.tr ve E devlet bekçilik sınav yerleri sorgulama ekranı! Bekçilik sınavı kaç soru, kaç dakika?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 2022 yılı içerisinde 3250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı gerçekleştirilecek. Adaylar heyecanla sınav gününü bekliyor. Sınav hakkında tüm detaylar belli oldu. azılı sınav; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Peki Bekçilik sınavı kaç soru, kaç dakika? BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ nasıl alınır?
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?
2022 Bekçi alımı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10:00 itibariyle yapılacak.
BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bekçilik alımı sınav giriş belgeleri MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden yayımlandı.
BEKÇİLİK ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?
Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde gerçekleştirilecek sınav, 17 Temmuz Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Tek oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda adaylara 100 soru için 120 dakika süre verilecek.
Adaylar bekçilik sınavına, sınav giriş belgeleri ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, veya geçerlik süresi devam eden pasaport ile katılabilecekler.