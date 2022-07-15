2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçilik sınav yerleri sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Peki 2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
BEKÇİLİK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.