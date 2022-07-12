98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak? Temmuz Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama!

98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama merak ediliyor. 26 Haziran tarihinde yapılan Özel Güvenlik temel eğitim sınavının ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, 98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavları 26 Haziran 2022 tarihinde düzenlendi. Sınav soruları da 28 Haziran'da adayların erişimine sunuldu.
Sürecin ardından Özel Güvenlik sınavı sonuçları ise 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.