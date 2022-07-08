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    • Memur
    • 08.07.2022 08:09
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    • 08.07.2022 08:09
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    PAEM pa.edu.tr sınav sonucu sorgulama ekranı! Komiser Yardımcısı sınav sonuçları açıklandı mı?

    Komiser Yardımcısı sınavı ne zaman, saat kaçta? Sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları gündemde yer alıyor. 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından alım yapılacak. Toplam 1.000 öğrenci alımı için 26 Haziran 2022 Pazar günü sınav yapıldı. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Komiser Yardımcısı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 yılında Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılan açıklamada 75'i kadın ve 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına 1.000 öğrenci alımı yapılacağı açıklandı. Sınavın 26 Haziran'da uygulanacağı belirtilirken sınav sonrası adaylar sonuç tarihini araştırmaya başlayacak. Peki Komiser Yardımcısı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PAEM pa.edu.tr sınav sonucu sorgulama ekranı!

    7. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI

    7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 sınav merkezinde yapıldı.

    GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar giriş belgelerine https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilecek.

    PAEM KOMİSER YARDIMCISI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sonuçların 13 Temmuz'da duyurulacağı açıklandı.

    SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    👉PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:

    👉En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    👉Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.

        👉Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.

        👉Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.

        👉Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

        👉PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
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        Haberler Memur PAEM pa.edu.tr sınav sonucu sorgulama ekranı! Komiser Yardımcısı sınav sonuçları açıklandı mı?
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