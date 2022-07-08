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    • Memur
    • 08.07.2022 08:02
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    • 08.07.2022 08:02
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    98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak? Temmuz Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama!

    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görelisi sınav sonuçları sorgulama ekranı sınava giren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 98. ÖGG sınav sonuçları merak konusu oldu. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 98. ÖGG temel eğitim sınavına giren ve özel güvenlik sertifikasına sahip olmak isteyen adaylar sınav sonucunu bekliyor. Peki, 98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama merak ediliyor. 26 Haziran tarihinde yapılan Özel Güvenlik temel eğitim sınavının ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, 98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavları 26 Haziran 2022 tarihinde düzenlendi. Sınav soruları da 28 Haziran'da adayların erişimine sunuldu.

    Sürecin ardından Özel Güvenlik sınavı sonuçları ise 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

        18-20 Temmuz tarihleri arasında ise adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı olarak kılavuzda belirtildi.

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinde ilan edilecektir.
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        Haberler Memur 98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak? Temmuz Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama!
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