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    • 07.07.2022 08:51
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    2022 MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ seçimleri ne zaman? Kayıt için gerekli belgeler neler? MSÜ mülakat tarihi! Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2022 yılı tercihlerinin açıklanmasının ardından gözler kayıtlara çevrildi. MSÜ'ye yerleşenler duyurulan tarihlerde kayıt yaptıracak. Adaylar kayıt için gerekenleri araştırmaya başladı. Peki 2022 MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ seçimleri ne zaman? Kayıt için gerekli belgeler neler? Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    2022 MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ seçimleri ne zaman?

    MSÜ tercih sonuçları açıklandı. 27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Nisan'da sonuçları açıklanmıştı. Ardından tercih yapan adaylar geçtiğimiz günlerde yerleştirme sonuçlarını öğrendi. Gözler bu kez kayıt sürecine çevrildi. İnternet arama motorlarında sıklıkla 2022 MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ seçimleri ne zaman? Kayıt için gerekli belgeler neler? soruları araştırılmaya başlandı. İşte Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu MSÜ mülakat tarihi ve diğer detaylar...

    MSÜ KAYIT TARİHLERİ 2022

    MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında,

    Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

    Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    MSÜ SEÇİMLERİ NE ZAMAN? MÜLAKAT TARİHLERİ...

    a. Hava Harp Okulu adayları için;

    1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

    2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

    3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

        b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

        1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

        2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

        c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

        2022 YILINDA MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

        2020 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına ise 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı. Bu yıl için henüz duyuru gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
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