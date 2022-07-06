2022 bekçilik sınav yeri sorgulama ekranı! Geçmiş yıllara ait bekçilik sınav soruları: 2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?

Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.