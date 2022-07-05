ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak? 98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Temmuz Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama!

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görelisi sınav sonuçları sorgulama ekranı sınava giren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 98. ÖGG sınav sonuçları merak konusu oldu. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 98. ÖGG temel eğitim sınavına giren ve özel güvenlik sertifikasına sahip olmak isteyen adaylar sınav sonucunu bekliyor. Peki, 98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...