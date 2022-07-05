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    • Memur
    • 05.07.2022 11:23
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    • 05.07.2022 11:23
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    Karabük Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Karabük Üniversitesi 30 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Karabük Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

    Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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