2022 yılında 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), Bin 600 önlisans (Bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı yapıldı. Sözlü mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçlara göre kazanamayanlar ve ilk kez başvuruda bulunmak isteyen adaylar 29. dönem POMEM hakkında araştırmalara koyuldu. Peki 29. dönem POMEM başvuru ne zaman? Lisans, yüksek lisans (Erkek- Kadın) kaç kişi alınacak? 2022 EGM, PA son dakika duyurular haberimizde!
29. DÖNEM POMEM ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
29. dönem POMEM alımı için henüz başvuru tarihi açıklanmadı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmıştı. 29. dönem için Eylül ayından sonra başvuruların başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer alacaktır. Öte yandan aşağıdaki linke tıklayarak yeni duyuruları takip edebilirsiniz.
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29. DÖNEM POMEM POLİS KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Yeni alımların kaç kişilik olduğu da yine 29. dönem POMEM duyurusuyla birlikte belli olacak. Son alımlarda 8 bin öğrenci alımı yapılmıştı. Bu yılda 8 bin ila 10 bin arası alım yapılacağı iddia ediliyor. Ancak resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.