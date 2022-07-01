20 bin yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin yeni öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan atama bekleyen milyonlarca öğretmeni sevindirdi. İşte 20 bin öğretmen atama takvimi! 20 bin öğretmen ataması BRANŞ DAĞILIMI, taban puanları ve kontenjanları 2022!
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? TAKVİM 2022
20 bin öğretmen atamasına ilişkin tarih henüz duyurulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 bin öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır.
Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır.
Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair daha önce yaptığı açıklamada "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
BRANŞ DAĞILIMI- KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
20 bin öğretmen ataması branş dağılımı da netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir. Bakan Özer açıklamasında "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" demişti.