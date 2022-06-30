İlkokul mezunu 6000 TL maaşla çalışacak personel aranıyor...İŞKUR müjdeyi verdi! İşte iş ilanları ve başvuru şartları...

Günümüzde ilkokul mezunlarının iş arama süreçleri daha dar kapsamda ilerlemektedir. İşkur ile ilkokul mezunlarının iş olanakları her vakit daha geniş kısmı kapsar. Günümüzde genel olarak İşkur ilkokul mezunlarını işçi ya da destek personeli olarak iş olanağını sunmaktadır. Kamu alanlarında ilkokul mezunlarının destek personeli olarak yer almaları bugünümüzde daha sık yaşanmaktadır. Özelliklede belediye kurumlarındaki kadrolar yer almak amacıyla İşkur bir üstünlük oluyor. İşkur ilkokul mezunlarına özel iş ilanlarına da yer veriyor! İşte ilkokul mezunlarına özel iş ilanlarına dair ayrıntıların tamamı!

İŞKUR İlkokul Mezunu İş İlanları

Günümüzde ilkokul mezunları amacıyla belediye kurumları İşkur platformunda detaylı kadrolar açmıştır. Son günlerde ilkokul mezunları amacıyla İşkur ile sağlanan iş olanaklarının maaşları 6000 TL oluyor. Bu oran pek çok ilkokul mezununu heyecanlandırmaktadır.