2022 yılında Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılan açıklamada 75'i kadın ve 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına 1.000 öğrenci alımı yapılacağı açıklandı. Sınavın 26 Haziran'da uygulanacağı belirtilirken sınav sonrası adaylar sonuç tarihini araştırmaya başlayacak. Peki Komiser Yardımcısı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PAEM pa.edu.tr sınav sonucu sorgulama ekranı!
7. DÖNEM İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI
7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 sınav merkezinde yapıldı.
GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar giriş belgelerine https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilecek.
PAEM KOMİSER YARDIMCISI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların 13 Temmuz'da duyurulacağı açıklandı.
PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
👉PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:
👉En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
👉Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.