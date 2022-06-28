Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi sınava girecek binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav tarihini merak ediyor. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak. Peki, Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak 2022? Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!