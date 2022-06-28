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    • Memur
    • 28.06.2022 10:49
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    • 28.06.2022 10:49
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    Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

    Bekçilik sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? 2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi hakkında arama motorlarında yanıt aranıyor. Bekçi olmak için sınava giriş yapacak binlerce aday sınavların ne zaman yapılacağına ilişkin araştırma yapıyor. İşte konu hakkında son detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak 2022?

    2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi sınava girecek binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav tarihini merak ediyor. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak. Peki, Bekçilik sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak 2022? Bekçilik sınavı ne zaman, ayın kaçında? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!

    BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

    18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

    Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

    BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

        SINAVIN UYGULANMASI

        Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

        Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

        Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

        Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

        Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.
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