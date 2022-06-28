98. dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları! Özel güvenlik ÖGG sonuç ekranı! ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görelisi sınav sonuçları sorgulama ekranı sınava giren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 98. ÖGG sınav sonuçları merak konusu oldu. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 98. ÖGG temel eğitim sınavına giren ve özel güvenlik sertifikasına sahip olmak isteyen adaylar sınav sonucunu bekliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 98. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilenler!