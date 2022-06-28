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    • Memur
    • 28.06.2022 08:05
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    • 28.06.2022 08:05
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    29. dönem POMEM başvuru ne zaman? Lisans, yüksek lisans (Erkek- Kadın) kaç kişi alınacak? 2022 EGM, PA son dakika duyurular

    28. dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 29. dönem POMEM başvurularına çevrildi. Polis olma hayali kuran binlerce aday başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Lisans ve yükseklisans mezunlarının başvurabileceği polislik alımları için EGM ve PA'dan gelen duyurular yakından takip ediliyor. Peki 29. dönem POMEM başvuru ne zaman? POMEM başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? Kaç kişi alınacak? İşte 2022 EGM, PA son dakika duyurular...

    29. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

    2022 yılında 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), Bin 600 önlisans (Bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı yapıldı. Sözlü mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçlara göre kazanamayanlar ve ilk kez başvuruda bulunmak isteyen adaylar 29. dönem POMEM hakkında araştırmalara koyuldu. Peki 29. dönem POMEM başvuru ne zaman? Lisans, yüksek lisans (Erkek- Kadın) kaç kişi alınacak? 2022 EGM, PA son dakika duyurular haberimizde!

    29. DÖNEM POMEM ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

    29. dönem POMEM alımı için henüz başvuru tarihi açıklanmadı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmıştı. 29. dönem için Eylül ayından sonra başvuruların başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer alacaktır. Öte yandan aşağıdaki linke tıklayarak yeni duyuruları takip edebilirsiniz.

    POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (PA) DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

    29. DÖNEM POMEM POLİS KAÇ KİŞİ ALINACAK?

    Yeni alımların kaç kişilik olduğu da yine 29. dönem POMEM duyurusuyla birlikte belli olacak. Son alımlarda 8 bin öğrenci alımı yapılmıştı. Bu yılda 8 bin ila 10 bin arası alım yapılacağı iddia ediliyor. Ancak resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

        2022 POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

        a) T.C. vatandaşı olmak,

        b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memur 29. dönem POMEM başvuru ne zaman? Lisans, yüksek lisans (Erkek- Kadın) kaç kişi alınacak? 2022 EGM, PA son dakika duyurular
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