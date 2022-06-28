20 bin öğretmen atama takvimi! 20 bin öğretmen ataması BRANŞ DAĞILIMI, taban puanları ve kontenjanları 2022!

Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır.

Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair daha önce yaptığı açıklamada "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BRANŞ DAĞILIMI- KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı da netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir. Bakan Özer açıklamasında "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" demişti.